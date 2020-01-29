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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:49
uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?
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V2
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:55
Slx да, для всех теряется.
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Maksi2
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