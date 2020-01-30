uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?
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Додано: Чет 30 січ, 2020 22:33
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Товарищи сибО-вОды, а подскажите пожалуйста, что за фигня происходит? - где и какие грабли пытаются мне по лбу стукнуть? Суть следующая - открыла моя супруга сегодня карту, которая нью, зарегили ее в вэбе, потом подключили аппку - все работает. Тестово - со своей нью кинул ей денежку, чтобы было чем завтра платить, когда смсина о подключении к бонус программе придет. Тоже все зашло пучком. А потом попробовал пополнится через вэб, выбирая менюху пополнить карту с карты по номеру (используя номер карты другого банка) - все ввожу как обычно пополняю свою нью - но онлайн рисует комис - чуть больше 1% от суммы пополнения. Подумал мож тарифы поменяли? Перезашел под собой - та же карта-донор - та же сумма - комис = 0. Перезахожу в жонкин акк - комис есть. Меняю сумму - и опытным путем получаю размер комиса 1%+5грн. от суммы пополнения. Читаю тарифы - пополнение НьюКард всеми безнальными способами - бесплатно. Комиса 1%+5 грн. не нахожу. Кто-то может подсказать, что я делаю не так?
Мои рефералки:
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Flamingo, может надо подождать и, например, попробовать после прихода СМС о подключении к программе кешбека?
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:25
Flamingo
Возможно идет по п.7.7 Безготівкове перерахування коштів за допомогою UKRSIB online (СДБО) для виплати
переказу готівкою по системі "За мить"
Глюкс?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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