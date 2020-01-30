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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 756757758759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:49

uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?
V2
4
 
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Подякував: 239 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:55

Slx да, для всех теряется.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:33

  V2 написав:uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?

Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Товарищи сибО-вОды, а подскажите пожалуйста, что за фигня происходит? - где и какие грабли пытаются мне по лбу стукнуть? Суть следующая - открыла моя супруга сегодня карту, которая нью, зарегили ее в вэбе, потом подключили аппку - все работает. Тестово - со своей нью кинул ей денежку, чтобы было чем завтра платить, когда смсина о подключении к бонус программе придет. Тоже все зашло пучком. А потом попробовал пополнится через вэб, выбирая менюху пополнить карту с карты по номеру (используя номер карты другого банка) - все ввожу как обычно пополняю свою нью - но онлайн рисует комис - чуть больше 1% от суммы пополнения. :( Подумал мож тарифы поменяли? Перезашел под собой - та же карта-донор - та же сумма - комис = 0. Перезахожу в жонкин акк - комис есть. Меняю сумму - и опытным путем получаю размер комиса 1%+5грн. от суммы пополнения. Читаю тарифы - пополнение НьюКард всеми безнальными способами - бесплатно. Комиса 1%+5 грн. не нахожу. Кто-то может подсказать, что я делаю не так? :(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo, может надо подождать и, например, попробовать после прихода СМС о подключении к программе кешбека?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:25

Flamingo
Возможно идет по п.7.7 Безготівкове перерахування коштів за допомогою UKRSIB online (СДБО) для виплати
переказу готівкою по системі "За мить"
Глюкс?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлень: 424
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