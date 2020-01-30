Додано: Чет 30 січ, 2020 22:50

Товарищи сибО-вОды, а подскажите пожалуйста, что за фигня происходит? - где и какие грабли пытаются мне по лбу стукнуть? Суть следующая - открыла моя супруга сегодня карту, которая нью, зарегили ее в вэбе, потом подключили аппку - все работает. Тестово - со своей нью кинул ей денежку, чтобы было чем завтра платить, когда смсина о подключении к бонус программе придет. Тоже все зашло пучком. А потом попробовал пополнится через вэб, выбирая менюху пополнить карту с карты по номеру (используя номер карты другого банка) - все ввожу как обычно пополняю свою нью - но онлайн рисует комис - чуть больше 1% от суммы пополнения.Подумал мож тарифы поменяли? Перезашел под собой - та же карта-донор - та же сумма - комис = 0. Перезахожу в жонкин акк - комис есть. Меняю сумму - и опытным путем получаю размер комиса 1%+5грн. от суммы пополнения. Читаю тарифы - пополнение НьюКард всеми безнальными способами - бесплатно. Комиса 1%+5 грн. не нахожу. Кто-то может подсказать, что я делаю не так?