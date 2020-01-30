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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 756757758759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:49

uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:55

Slx да, для всех теряется.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:33

  V2 написав:uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?

Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Товарищи сибО-вОды, а подскажите пожалуйста, что за фигня происходит? - где и какие грабли пытаются мне по лбу стукнуть? Суть следующая - открыла моя супруга сегодня карту, которая нью, зарегили ее в вэбе, потом подключили аппку - все работает. Тестово - со своей нью кинул ей денежку, чтобы было чем завтра платить, когда смсина о подключении к бонус программе придет. Тоже все зашло пучком. А потом попробовал пополнится через вэб, выбирая менюху пополнить карту с карты по номеру (используя номер карты другого банка) - все ввожу как обычно пополняю свою нью - но онлайн рисует комис - чуть больше 1% от суммы пополнения. :( Подумал мож тарифы поменяли? Перезашел под собой - та же карта-донор - та же сумма - комис = 0. Перезахожу в жонкин акк - комис есть. Меняю сумму - и опытным путем получаю размер комиса 1%+5грн. от суммы пополнения. Читаю тарифы - пополнение НьюКард всеми безнальными способами - бесплатно. Комиса 1%+5 грн. не нахожу. Кто-то может подсказать, что я делаю не так? :(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo, может надо подождать и, например, попробовать после прихода СМС о подключении к программе кешбека?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:25

Flamingo
Возможно идет по п.7.7 Безготівкове перерахування коштів за допомогою UKRSIB online (СДБО) для виплати
переказу готівкою по системі "За мить"
Глюкс?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:54

  MASolomko написав:Flamingo, может надо подождать и, например, попробовать после прихода СМС о подключении к программе кешбека?

Была и у меня такая мысль, но не могу обосновать как они связаны?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:57

  ukrprom2014 написав:Flamingo
Возможно идет по п.7.7 Безготівкове перерахування коштів за допомогою UKRSIB online (СДБО) для виплати
переказу готівкою по системі "За мить"
Глюкс?

Глюк наверняка. Причем на том же ноуте той же закладкой и в аналогичных пунктах меню но в разных акках но по картам в одинаковом тарифе выдает два разных результата. И как его теперь лечить. Подожду конечно завтра, мож само пройдет вместе с смс о подключении бонусной программы...
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:И как его теперь лечить.

Ходить с разных ноутов, браузеров, ВПН
Пристрелить все кукки от Сиба
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:29

Flamingo
Через мобільну аппку пробували ?
she_ne_investor
 
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