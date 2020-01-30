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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:43
clientage написав: Flamingo написав:
И как его теперь лечить.
Ходить с разных ноутов, браузеров, ВПН
Пристрелить все кукки от Сиба
Может, через инкогнито получится?
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:58
she_ne_investor написав:Flamingo
Через мобільну аппку пробували ?
Да. Та же фигня
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Flamingo
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