Может, через инкогнито получится?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:43
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:58
Мои рефералки:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:05
Ну дык и у меня у НьюКард этот комис есть. Я даже на ветке писал об этом. Карту получал в середине декабря.
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