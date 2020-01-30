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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:43
clientage написав: Flamingo написав:
И как его теперь лечить.
Ходить с разных ноутов, браузеров, ВПН
Пристрелить все кукки от Сиба
Может, через инкогнито получится?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:58
she_ne_investor написав:Flamingo
Через мобільну аппку пробували ?
Да. Та же фигня
Мои рефералки:
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- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:05
Flamingo написав:
Перезахожу в жонкин акк - комис есть. Меняю сумму - и опытным путем получаю размер комиса 1%+5грн. от суммы пополнения.
Ну дык и у меня у НьюКард этот комис есть. Я даже на ветке писал об этом. Карту получал в середине декабря.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
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ramzes4
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:14
ramzes4 написав: Flamingo написав:
Перезахожу в жонкин акк - комис есть. Меняю сумму - и опытным путем получаю размер комиса 1%+5грн. от суммы пополнения.
Ну дык и у меня у НьюКард этот комис есть. Я даже на ветке писал об этом. Карту получал в середине декабря.
Там видать у агрегатора тариф карты подвязывается с опозданием.
У меня сразу в приложении даже пополнение мобильного было с комисом, даже по баннеру "мобильный без комиссии".
Позже стало как надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:49
ramzes4, даже сейчас? С каких карт пытаетесь тянуть деньгу?
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MASolomko
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:08
MASolomko написав:
ramzes4, даже сейчас? С каких карт пытаетесь тянуть деньгу?
Сейчас не знаю. С глобусовой "Відстоточки" пытался. Посмотрел на это дело, и стал "толкать", а не "тянуть"
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
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ramzes4
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