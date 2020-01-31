|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:31
Соточку за пополнение честно прислали, оплатили налоиг. Уважуха.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему