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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 758759760761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Соточку за пополнение честно прислали, оплатили налоиг. Уважуха.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:23

может снова будут по соточки подбрасывать - но лучше уже по 150 грн.)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

За количество транзакций так и не дали?
Ferlakur
 
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