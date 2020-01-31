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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Соточку за пополнение честно прислали, оплатили налоиг. Уважуха.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:23
может снова будут по соточки подбрасывать - но лучше уже по 150 грн.)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 09:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
За количество транзакций так и не дали?
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