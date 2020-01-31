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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 758759760761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Соточку за пополнение честно прислали, оплатили налоиг. Уважуха.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:23

может снова будут по соточки подбрасывать - но лучше уже по 150 грн.)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

За количество транзакций так и не дали?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:33

Заказ с айхерб

Хотел вчера сделать заказ на сайте американского айхерба с помощью new card для получения кешбека. К оплате 1908 грн., на счету 1953 грн. Оплата не проходит по причине недостаточно средств на карте!?!?! Оплачиваю картой мони, получаю кешбек 2% как за продукты, снимает 1908 грн. Утром уточняю у оператора, причина не прохождения платежа - к оплате 1957 грн.
Кто знает что это за разница в 49 грн? Комиссия укрсиба? Оплата на сайте айхерб не считается расчетом в интернете?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вы года с 2016 первый раз в интернете платите? Это DCC, двойная конвертация при оплате в грн на иностранной платежной точке, сейчас разница приличная изза скачка курса, последнее время это было меньше 1%.

Только Аваль не пересчитывает и еще пара мелких. И моно при суммах до 80 евро.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:39

  Ferlakur написав:За количество транзакций так и не дали?

Ваучер дали, на сайте активировал, но деньги так и не пришли, пока :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В связи со смертью 21.01.2020г. 40 грн. бонусов от Портмоне (сцуки, 20 акаунтов коту под хвост :) ). Возникает вопрос, через что теперь платить за мобилку чтобы не терять КБ от Укрсиба.
Кто что думает по этому поводу?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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  #<1 ... 758759760761
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