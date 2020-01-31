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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Соточку за пополнение честно прислали, оплатили налоиг. Уважуха.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:23
может снова будут по соточки подбрасывать - но лучше уже по 150 грн.)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 09:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
За количество транзакций так и не дали?
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:33
Заказ с айхерб
Хотел вчера сделать заказ на сайте американского айхерба с помощью new card для получения кешбека. К оплате 1908 грн., на счету 1953 грн. Оплата не проходит по причине недостаточно средств на карте!?!?! Оплачиваю картой мони, получаю кешбек 2% как за продукты, снимает 1908 грн. Утром уточняю у оператора, причина не прохождения платежа - к оплате 1957 грн.
Кто знает что это за разница в 49 грн? Комиссия укрсиба? Оплата на сайте айхерб не считается расчетом в интернете?
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вы года с 2016 первый раз в интернете платите? Это DCC, двойная конвертация при оплате в грн на иностранной платежной точке, сейчас разница приличная изза скачка курса, последнее время это было меньше 1%.
Только Аваль не пересчитывает и еще пара мелких. И моно при суммах до 80 евро.
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:39
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В связи со смертью 21.01.2020г. 40 грн. бонусов от Портмоне (сцуки, 20 акаунтов коту под хвост ). Возникает вопрос, через что теперь платить за мобилку чтобы не терять КБ от Укрсиба.
Кто что думает по этому поводу?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я платил через сайт КС, правда наличие кешбека проверю ток 16 числа)
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:05
Вы давно на айхербе покупали? Счет выставлен в грн., никакой конвертации по типу алиекспрес. Платил много раз с карт мони и алки. Копейка в копейку с выставленным счетом.
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