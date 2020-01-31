Не знаю где, что и как Вы проверяли, но моя декабрьская оплата через сайт водафона Укрсибом была окэшбечена
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:27
Не знаю где, что и как Вы проверяли, но моя декабрьская оплата через сайт водафона Укрсибом была окэшбечена
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:07
Є
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