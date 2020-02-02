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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:27
ukrprom2014 написав: omb написав:
через сайт КС, правда наличие кешбека
Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено.
Не знаю где, что и как Вы проверяли, но моя декабрьская оплата через сайт водафона Укрсибом была окэшбечена
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:07
ukrprom2014 написав: omb написав:
через сайт КС, правда наличие кешбека
Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено.
Є
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:15
Розетка на 500 грн. в очередной раз не прошла по МСС
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:49
ukrprom2014 написав:
Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено.
есть, но может вместо посредника портмоне был выбран какой-нибудь айпэй.
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Slx
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:12
ukrprom2014 написав: omb написав:
через сайт КС, правда наличие кешбека
Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено.
Є.
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Maksi2
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:43
Maksi2
Ок, подивимось у цьому місяці, бо за грудень мені не врахували КБ.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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- Подякував: 21 раз.
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