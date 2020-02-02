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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 759760761762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:27

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:через сайт КС, правда наличие кешбека

Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено. :(

Не знаю где, что и как Вы проверяли, но моя декабрьская оплата через сайт водафона Укрсибом была окэшбечена :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:07

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:через сайт КС, правда наличие кешбека

Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено. :(

Є
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Розетка на 500 грн. в очередной раз не прошла по МСС
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:49

  ukrprom2014 написав:Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено. :(

есть, но может вместо посредника портмоне был выбран какой-нибудь айпэй.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:12

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:через сайт КС, правда наличие кешбека

Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено. :(

Є.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:43

Maksi2
Ок, подивимось у цьому місяці, бо за грудень мені не врахували КБ.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:17

  ukrprom2014 написав:Maksi2
Ок, подивимось у цьому місяці, бо за грудень мені не врахували КБ.

Гарячка прямо каже, чи є кеш-бек по конкретній оперіції.
вичислив, що по іPay.ua не дали
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:25

  wolt450 написав:
  ukrprom2014 написав:Maksi2
Ок, подивимось у цьому місяці, бо за грудень мені не врахували КБ.

Гарячка прямо каже, чи є кеш-бек по конкретній оперіції.
вичислив, що по іPay.ua не дали

Як по конкретній операції? можна дзвонити після зробленої операції?
iPay що платили комуналку?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  tarasum написав:iPay що платили комуналку?

ипей так само як і КС у мнене працює через раз.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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