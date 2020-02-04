|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Убер походу как интернет не проходит (
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:42
Убер може проходить как оплата в зарубежном (голладском)инет-магазе.
Пробуйте Уклон
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:49
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:29
|