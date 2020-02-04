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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 760761762763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Убер походу как интернет не проходит (
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:42

  Aps написав:Убер походу как интернет не проходит (

Убер може проходить как оплата в зарубежном (голладском)инет-магазе.
Пробуйте Уклон :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:49

  clientage написав:
  Aps написав:Убер походу как интернет не проходит (

Убер може проходить как оплата в зарубежном (голладском)инет-магазе.
Пробуйте Уклон :)


Не ну DCC то ожидаемое. Но вот обидно что похоже просто магазин,а не инет.(
На уклоне таже поездка на 100 грн дороже тогда была. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:29

  Kalgan написав:Кому-нибудь,по ваучеру очевыгоды, кешбек за количество транзакций пришел ?

Нема...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:44

  Aps написав:Убер походу как интернет не проходит (


Убер любитель списывать черех ГуглПей, посмотрите, не так ли у Вас?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:55

  Ferlakur написав:
  Kalgan написав:Кому-нибудь,по ваучеру очевыгоды, кешбек за количество транзакций пришел ?

Нема...

На горячке говорят "после 8.02"
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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