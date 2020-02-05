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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:38
Убер походу как интернет не проходит (
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Aps
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:42
Aps написав:
Убер походу как интернет не проходит (
Убер може проходить как оплата в зарубежном (голладском)инет-магазе.
Пробуйте Уклон
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:49
clientage написав: Aps написав:
Убер походу как интернет не проходит (
Убер може проходить как оплата в зарубежном (голладском)инет-магазе.
Пробуйте Уклон
Не ну DCC то ожидаемое. Но вот обидно что похоже просто магазин,а не инет.(
На уклоне таже поездка на 100 грн дороже тогда была.
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Aps
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:29
Kalgan написав:
Кому-нибудь,по ваучеру очевыгоды, кешбек за количество транзакций пришел ?
Нема...
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Ferlakur
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:44
Aps написав:
Убер походу как интернет не проходит (
Убер любитель списывать черех ГуглПей, посмотрите, не так ли у Вас?
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cohan
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:55
Ferlakur написав: Kalgan написав:
Кому-нибудь,по ваучеру очевыгоды, кешбек за количество транзакций пришел ?
Нема...
На горячке говорят "после 8.02"
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:53
cohan написав: Aps написав:
Убер походу как интернет не проходит (
Убер любитель списывать черех ГуглПей, посмотрите, не так ли у Вас?
В способах оплаты только вариант карта установлен.
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Aps
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:19
А inbus.ua окешбечують як інет? МСС 4131
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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