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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:17
KVV написав: V2 написав:uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?
Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК
В мене не виходить, що я роблю не так???
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wilomik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:29
ZZZaika написав:NC продлили максимум до 31.01? На февраль уже нет лафы?
Отправлено с моего Redmi 6 Pro через Tapatalk
Есть!
7 февраля оформил, кеш подключили на следующий день с смс-оведомлением.
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wilomik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:36
wilomik написав: KVV написав: V2 написав:uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?
Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК
В мене не виходить, що я роблю не так???
Що не виходить? Поповнити КС через TAS2U?
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KVV
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:46
KVV написав: wilomik написав:
KVV написав:[quote="4857687:V2"]uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?
Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК
В мене не виходить, що я роблю не так???
Що не виходить? Поповнити КС через TAS2U?[/quote]
Не приходило Push для підтвердження.
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wilomik
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