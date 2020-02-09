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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 761762763764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

KVV написав:
  V2 написав:uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?

Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК

В мене не виходить, що я роблю не так???
wilomik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ZZZaika написав:NC продлили максимум до 31.01? На февраль уже нет лафы?

Отправлено с моего Redmi 6 Pro через Tapatalk

Есть!
7 февраля оформил, кеш подключили на следующий день с смс-оведомлением.
wilomik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:36

  wilomik написав:
KVV написав:
  V2 написав:uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?

Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК

В мене не виходить, що я роблю не так???

Що не виходить? Поповнити КС через TAS2U?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

KVV написав:
  wilomik написав:
KVV написав:[quote="4857687:V2"]uaprofi
За це й турбуюсь - як УкрСиб сприйме ТАСю?

Сприймає як онлайн платіж з 5% кішміша.
В листопаді-грудні так було, та і в січні видно, що ця операція з'їдає інет-ліміт НК

В мене не виходить, що я роблю не так???

Що не виходить? Поповнити КС через TAS2U?[/quote]
Не приходило Push для підтвердження.
wilomik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:51

  wilomik написав:
KVV написав:Що не виходить? Поповнити КС через TAS2U?

Не приходило Push для підтвердження.


Если карта добавлена в ТАС2Ю то пополняет кажись без кодов.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Залежить від карти і типу операції.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Aps написав:
  wilomik написав:
KVV написав:Що не виходить? Поповнити КС через TAS2U?

Не приходило Push для підтвердження.


Если карта добавлена в ТАС2Ю то пополняет кажись без кодов.

У меня с кодом, уже приходит Push в моб. приложении.
wilomik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дядя Дима написав: Больно уж как понравилось мне по 500 чистыми за 1 операцию получать. Это прямо какой то праздник для свиной души. :lol:

Это как??
Если не секрет, конечно))
Буду признателен за такой лайфхак.
wilomik
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