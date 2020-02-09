Ferlakur написав:Так шо, так и нет кешбека за количество транзакций?
Мне пока не пришел, хотя сертификат очевыгоды активировал сразу, как пришла смс. Поддержка ничего не знает , и говорит выносите мозг организатору акции, то бишь очевыгоде
Уже отчитались на сайте, что всем выплатили. Так, за результатами проведених UKRSIBBANK акцій у 2019 році користувачі UKRSIB online, які виконали умови, стали учасниками розіграшу 12 мобільних телефонів, річної компенсації оплати комунальних послуг для 100 переможців. Також банк виплатив кешбеки за поповнення мобільного рахунку, оплату комунальних послуг, а також здійснив розіграш коштів за грошові перекази та обмін валют в акційний період. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410540/
Ferlakur написав:Так шо, так и нет кешбека за количество транзакций?
Мне пока не пришел, хотя сертификат очевыгоды активировал сразу, как пришла смс. Поддержка ничего не знает , и говорит выносите мозг организатору акции, то бишь очевыгоде
Уже отчитались на сайте, что всем выплатили. Так, за результатами проведених UKRSIBBANK акцій у 2019 році користувачі UKRSIB online, які виконали умови, стали учасниками розіграшу 12 мобільних телефонів, річної компенсації оплати комунальних послуг для 100 переможців. Також банк виплатив кешбеки за поповнення мобільного рахунку, оплату комунальних послуг, а також здійснив розіграш коштів за грошові перекази та обмін валют в акційний період. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410540/
Тут про акцию за количество транзакций не сказано.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 10 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.