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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 762763764765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:45

за интернет МСС 9311 будет кешбэк по нью кард?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

задумал карту с кешбеком получить
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
но прочитал это
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.



шо це означає?
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:12

  Kalgan написав:
  Ferlakur написав:Так шо, так и нет кешбека за количество транзакций?

Мне пока не пришел, хотя сертификат очевыгоды активировал сразу, как пришла смс.
Поддержка ничего не знает :twisted: , и говорит выносите мозг организатору акции, то бишь очевыгоде :mrgreen:

Уже отчитались на сайте, что всем выплатили. :mrgreen:
Так, за результатами проведених UKRSIBBANK акцій у 2019 році користувачі UKRSIB online, які виконали умови, стали учасниками розіграшу 12 мобільних телефонів, річної компенсації оплати комунальних послуг для 100 переможців. Також банк виплатив кешбеки за поповнення мобільного рахунку, оплату комунальних послуг, а також здійснив розіграш коштів за грошові перекази та обмін валют в акційний період. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410540/
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:16

  nnallex написав:задумал карту с кешбеком получить
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
но прочитал это
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.



шо це означає?

По вашей ссылке карта есть, а по этой и вовсе нет.
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:33

  lel написав:
  Kalgan написав:
  Ferlakur написав:Так шо, так и нет кешбека за количество транзакций?

Мне пока не пришел, хотя сертификат очевыгоды активировал сразу, как пришла смс.
Поддержка ничего не знает :twisted: , и говорит выносите мозг организатору акции, то бишь очевыгоде :mrgreen:

Уже отчитались на сайте, что всем выплатили. :mrgreen:
Так, за результатами проведених UKRSIBBANK акцій у 2019 році користувачі UKRSIB online, які виконали умови, стали учасниками розіграшу 12 мобільних телефонів, річної компенсації оплати комунальних послуг для 100 переможців. Також банк виплатив кешбеки за поповнення мобільного рахунку, оплату комунальних послуг, а також здійснив розіграш коштів за грошові перекази та обмін валют в акційний період. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410540/

Тут про акцию за количество транзакций не сказано.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 10 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wilomik написав:Это как??
Если не секрет, конечно))
Буду признателен за такой лайфхак.
Хе Хе
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:49

  lel написав:
  Kalgan написав:
  Ferlakur написав:Так шо, так и нет кешбека за количество транзакций?

Мне пока не пришел, хотя сертификат очевыгоды активировал сразу, как пришла смс.
Поддержка ничего не знает :twisted: , и говорит выносите мозг организатору акции, то бишь очевыгоде :mrgreen:

Уже отчитались на сайте, что всем выплатили. :mrgreen:
Так, за результатами проведених UKRSIBBANK акцій у 2019 році користувачі UKRSIB online, які виконали умови, стали учасниками розіграшу 12 мобільних телефонів, річної компенсації оплати комунальних послуг для 100 переможців. Також банк виплатив кешбеки за поповнення мобільного рахунку, оплату комунальних послуг, а також здійснив розіграш коштів за грошові перекази та обмін валют в акційний період. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410540/

Не, ну за пополнение мобильного мне пришло :D
А за кол-во транзакций там вроде и не упоминалась акция :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:54

  Kalgan написав:Не, ну за пополнение мобильного мне пришло :D
А за кол-во транзакций там вроде и не упоминалась акция :mrgreen:

Мне за коммуналку или за телефон пришла только 100. Имел надежды еще на 100. Были - похоронены новостями о поголовной выплате.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:12

  Kalgan написав: річної компенсації оплати комунальних послуг для 100 переможців.

ИМНО супер профанация
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ukrprom2014
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