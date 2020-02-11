Ага!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:16
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:43
Банка бардак. З 2-ї спроби вчора оформив New Card, о 5-й ранку прийшла СМС-ка, що рахунок підключено до бонусної програми "New Cash Back". Про те, що підключення відбувалося до 31.01 не знає ніхто ні у відділенні, ні у ГО. Чому довелося робити дві спроби оформлення взагалі промовчу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:47
То Вас можна привітати.
Перший раз хто винен що щось пішло не так?
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