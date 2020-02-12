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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 763764765766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:16

  Kalgan написав:
  Ferlakur написав:Так шо, так и нет кешбека за количество транзакций?

Только что пришел :D

Ага! :D
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:43

Банка бардак. З 2-ї спроби вчора оформив New Card, о 5-й ранку прийшла СМС-ка, що рахунок підключено до бонусної програми "New Cash Back". Про те, що підключення відбувалося до 31.01 не знає ніхто ні у відділенні, ні у ГО. Чому довелося робити дві спроби оформлення взагалі промовчу.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:47

  klug написав:Банка бардак. З 2-ї спроби вчора оформив New Card, о 5-й ранку прийшла СМС-ка, що рахунок підключено до бонусної програми "New Cash Back". Про те, що підключення відбувалося до 31.01 не знає ніхто ні у відділенні, ні у ГО. Чому довелося робити дві спроби оформлення взагалі промовчу.

То Вас можна привітати. :)
Перший раз хто винен що щось пішло не так?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:51

  Kalgan написав:
  Ferlakur написав:Так шо, так и нет кешбека за количество транзакций?

Только что пришел :D

морква наше усьо :)
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