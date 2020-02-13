Ага!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:16
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:43
Банка бардак. З 2-ї спроби вчора оформив New Card, о 5-й ранку прийшла СМС-ка, що рахунок підключено до бонусної програми "New Cash Back". Про те, що підключення відбувалося до 31.01 не знає ніхто ні у відділенні, ні у ГО. Чому довелося робити дві спроби оформлення взагалі промовчу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:47
То Вас можна привітати.
Перший раз хто винен що щось пішло не так?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:51
морква наше усьо
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:52
New Card
то, что укрсиб заменяет в выписке "Оплату послуг в інтернеті" через какое-то время на "Інші витрати", означает, что он не хочет окэшбечивать эту операцию?
есть где-то реестр гарантированно кэшбечных вариантов?
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:39
Про реестр не скажу - не встречал, а вот замена в выписке ничего не означает - у меня всегда так меняется по разным выдам оплачиваемых услуг, но при этом кешбек выплачивался
Мои рефералки:
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановне товариство!
Чи дають кешбек за оплату квитків через сайт "Укрзалізниці"?
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:12
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