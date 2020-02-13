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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:55
Прийшла акція від банку (не знаю чи персоналізована)
Розраховуйтесь карткою УКРСИББАНК в барах, ресторанах або кафе необмежену кількість разів. Кожна транзакція приймає учать у розіграші. Винагородою у розіграші є повернення всієї суми коштів, які Ви витратили у барах, ресторанах або кафе в цей день*! Акція діє лише один день - 14 лютого 2020 року.
+50грн !
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