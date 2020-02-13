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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 764765766767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:46

окко пей окэшбечивается?
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:55

Прийшла акція від банку (не знаю чи персоналізована)


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:50

greenozon
Мне не пришло, жене пришло.
Во-первых:
отримайте шанс на повернення
А во-вторых:
5.2. Загальна кількість переможців розіграшу є обмеженою і становить 50 осіб.
Профанация 100го левела.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:24

ukrprom2014
усиб да.. він такий :) жадненький
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7563
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 476 раз.
 
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  #<1 ... 764765766767
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