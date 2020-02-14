|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:55
Прийшла акція від банку (не знаю чи персоналізована)
Розраховуйтесь карткою УКРСИББАНК в барах, ресторанах або кафе необмежену кількість разів. Кожна транзакція приймає учать у розіграші. Винагородою у розіграші є повернення всієї суми коштів, які Ви витратили у барах, ресторанах або кафе в цей день*! Акція діє лише один день - 14 лютого 2020 року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:50
greenozon
Мне не пришло, жене пришло.
Во-первых:
отримайте шанс на повернення
А во-вторых:
5.2. Загальна кількість переможців розіграшу є обмеженою і становить 50 осіб.
Профанация 100го левела.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:24
ukrprom2014
усиб да.. він такий жадненький
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:05
смарт если покупать на сайте водафона - всё нормально - онлайн?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:15
Він точно без сімлока буде?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:49
klug про симлок то второй вопрос, первый - действительно ли там рыночная цена на смарт
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:03
Залежить від визначення ринковості. Подивився кілька позицій, чиї актуальні ціни я знаю - не відрізняються від решти великих українських мереж. Купити на корона-експресі китайця і перепрошити його на глобалку, або купити такого уже прошитого у Польщі вийде звичайно ж дешевше (якщо успішно перепрошиється). Потенційний сімлок я все ж вважаю неприємною перспективою, особливо для тих профі, які бояться, що їх вночі вкусить Приват24.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну а хотлайн или олх не смогли предложить конкурентной цены?
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:00
а что кешбек платят взад, а не вперед? я думал за 16-е дадут сегодгня
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|