RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 764765766767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:46

окко пей окэшбечивается?
sola
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 02.03.09
Подякував: 491 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:55

Прийшла акція від банку (не знаю чи персоналізована)


https://main.ochevygoda.com.ua/14_feb/


Розраховуйтесь карткою УКРСИББАНК в барах, ресторанах або кафе необмежену кількість разів. Кожна транзакція приймає учать у розіграші. Винагородою у розіграші є повернення всієї суми коштів, які Ви витратили у барах, ресторанах або кафе в цей день*! Акція діє лише один день - 14 лютого 2020 року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7576
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:50

greenozon
Мне не пришло, жене пришло.
Во-первых:
отримайте шанс на повернення
А во-вторых:
5.2. Загальна кількість переможців розіграшу є обмеженою і становить 50 осіб.
Профанация 100го левела.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 645
З нами з: 09.03.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:24

ukrprom2014
усиб да.. він такий :) жадненький
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7576
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:05

смарт если покупать на сайте водафона - всё нормально - онлайн?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3727
З нами з: 21.04.11
Подякував: 534 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:15

  uaprofi написав:смарт если покупать на сайте водафона - всё нормально - онлайн?

Він точно без сімлока буде?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4058
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:49

klug про симлок то второй вопрос, первый - действительно ли там рыночная цена на смарт
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 225
З нами з: 08.04.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:03

  omb написав:klug про симлок то второй вопрос, первый - действительно ли там рыночная цена на смарт

Залежить від визначення ринковості. Подивився кілька позицій, чиї актуальні ціни я знаю - не відрізняються від решти великих українських мереж. Купити на корона-експресі китайця і перепрошити його на глобалку, або купити такого уже прошитого у Польщі вийде звичайно ж дешевше (якщо успішно перепрошиється). Потенційний сімлок я все ж вважаю неприємною перспективою, особливо для тих профі, які бояться, що їх вночі вкусить Приват24.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4058
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ну а хотлайн или олх не смогли предложить конкурентной цены?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 225
З нами з: 08.04.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:00

а что кешбек платят взад, а не вперед? я думал за 16-е дадут сегодгня
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36892
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5857 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 764765766767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.