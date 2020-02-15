До этого 16-е на выходные не попадало. Поэтому правил зачисления кешбэка никто не знает. Раньше день в день было. Ждём.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:35
До этого 16-е на выходные не попадало. Поэтому правил зачисления кешбэка никто не знает. Раньше день в день было. Ждём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:37
В Ноябре был, как бы, и говорили, что на следующий банковский день, что для этого банка неудивительно совсем.
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