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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 765766767768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:35

  IMPRINTER написав:а что кешбек платят взад, а не вперед? я думал за 16-е дадут сегодгня

До этого 16-е на выходные не попадало. Поэтому правил зачисления кешбэка никто не знает. Раньше день в день было. Ждём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 2053
З нами з: 18.05.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 214 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:37

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:а что кешбек платят взад, а не вперед? я думал за 16-е дадут сегодгня

До этого 16-е на выходные не попадало. Поэтому правил зачисления кешбэка никто не знает. Раньше день в день было. Ждём.

В Ноябре был, как бы, и говорили, что на следующий банковский день, что для этого банка неудивительно совсем.
Slx
 
Повідомлень: 503
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Подякував: 148 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:15

Slx в форварде вообще на 3-дй день выплатили в 18.00 и ниче.. все были довольны :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 230
З нами з: 08.04.14
Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:31

  omb написав:Slx в форварде вообще на 3-дй день выплатили в 18.00 и ниче.. все были довольны :)

Ви порівняли слона і моську. Уксиб не може собі дозволити втратити репутаціб, а форвард з легкістю
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 28
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Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 765766767768
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