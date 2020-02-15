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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:35
IMPRINTER написав:
а что кешбек платят взад, а не вперед? я думал за 16-е дадут сегодгня
До этого 16-е на выходные не попадало. Поэтому правил зачисления кешбэка никто не знает. Раньше день в день было. Ждём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 16 лют, 2020 01:37
Фантом написав: IMPRINTER написав:
а что кешбек платят взад, а не вперед? я думал за 16-е дадут сегодгня
До этого 16-е на выходные не попадало. Поэтому правил зачисления кешбэка никто не знает. Раньше день в день было. Ждём.
В Ноябре был, как бы, и говорили, что на следующий банковский день, что для этого банка неудивительно совсем.
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Slx
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Додано: Нед 16 лют, 2020 10:15
Slx
в форварде вообще на 3-дй день выплатили в 18.00 и ниче.. все были довольны
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
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- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 16 лют, 2020 10:31
omb написав:Slx
в форварде вообще на 3-дй день выплатили в 18.00 и ниче.. все были довольны
Ви порівняли слона і моську. Уксиб не може собі дозволити втратити репутаціб, а форвард з легкістю
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 16 лют, 2020 13:53
Чи хтось пробував СЕП переказ через next приват? Кешбек є?
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greenvich
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Додано: Нед 16 лют, 2020 14:18
Rimlyanin1 написав: omb написав:Slx
в форварде вообще на 3-дй день выплатили в 18.00 и ниче.. все были довольны
Ви порівняли слона і моську. Уксиб не може собі дозволити втратити репутаціб, а форвард з легкістю
вы ошибаетесь - этот банк голубых кровей позволял себе подлоги, которые даже Пляка не позволял - в наглую подменял файлы правил как буд то так и было
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IMPRINTER
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