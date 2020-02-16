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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 06:43
uaprofi написав:IMPRINTER
а у Сиба по кредитке есть какие вкусности?
Ничего особенного, до 55 дней льготного. Иногда может акционным кешбеком удивить.
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anikola13
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