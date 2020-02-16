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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 766767768769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 06:43

  uaprofi написав:IMPRINTER
а у Сиба по кредитке есть какие вкусности?

Ничего особенного, до 55 дней льготного. Иногда может акционным кешбеком удивить.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 08:49

  IMPRINTER написав:господа, а кто-то кредитку из иб заказывал? ее вообще сибас дает?

Да, даёт. Мне прошлым летом недолили 300 грн до макс лимита, но я попросил дать, сколько не жалко. Оставлял заявку в приложении, перезвонили на следующий день. В течении 20 минут после звонка дали подтверждение и уже через час я вышел с отделения с картой.
Будь готов предоставить 2 (два, ДВА) своих номера телефона. Притом аргумент что у тебя только один номер в принципе - их не устраивает. В итоге назвал им номер своей жены - проканало.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 08:50

  anikola13 написав:
  uaprofi написав:IMPRINTER
а у Сиба по кредитке есть какие вкусности?

Ничего особенного, до 55 дней льготного. Иногда может акционным кешбеком удивить.

Ну как... там же для особых извращенцев бесплатный обнал кредитных средств, ес-но без грейса.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И где КБ ?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Еще рано. Ближе к 11ти.
lel
 
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  #<1 ... 766767768769
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