Ничего особенного, до 55 дней льготного. Иногда может акционным кешбеком удивить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 06:43
Додано: Пон 17 лют, 2020 08:49
Да, даёт. Мне прошлым летом недолили 300 грн до макс лимита, но я попросил дать, сколько не жалко. Оставлял заявку в приложении, перезвонили на следующий день. В течении 20 минут после звонка дали подтверждение и уже через час я вышел с отделения с картой.
Будь готов предоставить 2 (два, ДВА) своих номера телефона. Притом аргумент что у тебя только один номер в принципе - их не устраивает. В итоге назвал им номер своей жены - проканало.
Додано: Пон 17 лют, 2020 08:50
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И где КБ ?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Еще рано. Ближе к 11ти.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:04
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:51
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