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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 767768769770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:13

  Maksi2 написав:
  Son of Sun написав:
  Maksi2 написав:Это в идеале. А уже 13:00 а КБ нема.

Свынкы начинают волноваться :lol:

Та не особо, просто кормежка должна быть в одно и тоже время :lol:
Приходишь такой к корытцу в 11:00, а там пусто, это какой то позор... :mrgreen:

Ломают способность вырабатывать условный рефлекс :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В декабре прийшло после 14-00
.......
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:24

  IMPRINTER написав:звонил сибас - допрос был писец ...
кура сказала щас заведет заявку ... если одобрят, то перезвонит, если нет - придет смс чтоб шел нах.

Мне отказали в декабре -- большая к̶р̶е̶д̶и̶т̶н̶а̶я̶ Катерины нагрузка :?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:30

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:звонил сибас - допрос был писец ...
кура сказала щас заведет заявку ... если одобрят, то перезвонит, если нет - придет смс чтоб шел нах.

Мне отказали в декабре -- большая к̶р̶е̶д̶и̶т̶н̶а̶я̶ Катерины нагрузка :?


дали !!!
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:32

господа, у кого есть кредитка сибаса? есть пару вопросов в личку (сами занете об чем) :lol:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:13

Так че там, где кешбек? :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пора бы уже волноваться и писать во все инстанции
.......
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  #<1 ... 767768769770
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