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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:13
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Пон 17 лют, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Son of Sun
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:17
В декабре прийшло после 14-00
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:24
IMPRINTER написав:
звонил сибас - допрос был писец ...
кура сказала щас заведет заявку ... если одобрят, то перезвонит, если нет - придет смс чтоб шел нах.
Мне отказали в декабре -- большая к̶р̶е̶д̶и̶т̶н̶а̶я̶ Катерины нагрузка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:30
clientage написав: IMPRINTER написав:
звонил сибас - допрос был писец ...
кура сказала щас заведет заявку ... если одобрят, то перезвонит, если нет - придет смс чтоб шел нах.
Мне отказали в декабре -- большая к̶р̶е̶д̶и̶т̶н̶а̶я̶ Катерины нагрузка
дали !!!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:32
господа, у кого есть кредитка сибаса? есть пару вопросов в личку (сами занете об чем)
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:13
Так че там, где кешбек?
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:23
Пора бы уже волноваться и писать во все инстанции
.......
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:32
Є кишмиш!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:34
chipmunk
+1, у меня 100% покрытие трат, красота
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:35
Востаннє редагувалось V2
в Пон 17 лют, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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