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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 768769770771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А кешбек выплачивают за операции за месяц? Т.е. сейчас была выплата кешбека за операции до 01.02?
unknownurl
 
Повідомлень: 16
З нами з: 01.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:44

unknownurl Да, за январь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 238
З нами з: 08.04.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А какой тут макс КБ? 500?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5773
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 589 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ol_zy написав:А какой тут макс КБ? 500?
Да, 500 гривен
unknownurl
 
Повідомлень: 16
З нами з: 01.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 768769770771
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