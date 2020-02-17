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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А кешбек выплачивают за операции за месяц? Т.е. сейчас была выплата кешбека за операции до 01.02?
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:44
unknownurl Да, за январь
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А какой тут макс КБ? 500?
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да, 500 гривен
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
500 налили по обоим картам.
Смотрю что уже не хватает рук...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:58
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