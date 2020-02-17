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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:40
А кешбек выплачивают за операции за месяц? Т.е. сейчас была выплата кешбека за операции до 01.02?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:44
unknownurl Да, за январь
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
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omb
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:05
А какой тут макс КБ? 500?
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ol_zy
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:23
ol_zy написав:А какой тут макс КБ? 500?
Да, 500 гривен
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:30
500 налили по обоим картам.
Смотрю что уже не хватает рук...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:08
Онлайн платеж в розетке окешбечивают или есть варианты?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:41
ukrprom2014 написав:
500 налили по обоим картам.
Смотрю что уже не хватает рук...
Ви не знаєте як заходять ці 500? (Як підняття авторизаційного залишку чи...?)
Не дає зняти залишок разом з цими 500
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KVV
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