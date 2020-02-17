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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 769770771772>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А кешбек выплачивают за операции за месяц? Т.е. сейчас была выплата кешбека за операции до 01.02?
unknownurl
 
Повідомлень: 18
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:44

unknownurl Да, за январь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 241
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А какой тут макс КБ? 500?
ol_zy
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Повідомлень: 5773
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ol_zy написав:А какой тут макс КБ? 500?
Да, 500 гривен
unknownurl
 
Повідомлень: 18
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

500 налили по обоим картам.
Смотрю что уже не хватает рук...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлень: 658
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:58

ukrprom2014

іщо єсть ногі! :lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7642
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 480 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:08

Онлайн платеж в розетке окешбечивают или есть варианты?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 241
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:41

  ukrprom2014 написав:500 налили по обоим картам.
Смотрю что уже не хватает рук...

Ви не знаєте як заходять ці 500? (Як підняття авторизаційного залишку чи...?)

Не дає зняти залишок разом з цими 500 :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:Онлайн платеж в розетке окешбечивают или есть варианты?
Да
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Підкажіть по New Card:
1)є якась різниця як її оформляти онлайн чи з наскоку у відділенні?
2)кешбек на лютий продовжили?.
3це звичайна дебетка чи є якісь підводні камені?
t-step
 
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