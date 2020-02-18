1) формально оформление после интернет-заявки, но можно и без нее - все зависит от упорости куриц - главное, чтоб вы были новым клиентом
2) по уловиям кеш-бек 6 месю от даты открытия (в феврале была выплата)
3) обычная дебетка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:31
1) формально оформление после интернет-заявки, но можно и без нее - все зависит от упорости куриц - главное, чтоб вы были новым клиентом
2) по уловиям кеш-бек 6 месю от даты открытия (в феврале была выплата)
3) обычная дебетка
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:35
Теж зацікавала New Card своїм кешбеком, але
Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:50
походу свини весь бюджет акции высосали ) денег нет )
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так, 7 лютого, підключили на слідуючий день.
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