t-step написав:Підкажіть по New Card: 1)є якась різниця як її оформляти онлайн чи з наскоку у відділенні? 2)кешбек на лютий продовжили?. 3це звичайна дебетка чи є якісь підводні камені?
1) формально оформление после интернет-заявки, но можно и без нее - все зависит от упорости куриц - главное, чтоб вы были новым клиентом 2) по уловиям кеш-бек 6 месю от даты открытия (в феврале была выплата) 3) обычная дебетка
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Теж зацікавала New Card своїм кешбеком, але на сайті вказано що "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.". Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?
miltador написав:Теж зацікавала New Card своїм кешбеком, але на сайті вказано що "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.". Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?
походу свини весь бюджет акции высосали ) денег нет )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
miltador написав:Теж зацікавала New Card своїм кешбеком, але на сайті вказано що "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.". Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?
походу свини весь бюджет акции высосали ) денег нет )
наверное просто не обновили информацию на сайте , 13 февраля чел получил карту, ночью пришло смс о подключении к кешбеку
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»