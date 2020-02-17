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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:31

  t-step написав:Підкажіть по New Card:
1)є якась різниця як її оформляти онлайн чи з наскоку у відділенні?
2)кешбек на лютий продовжили?.
3це звичайна дебетка чи є якісь підводні камені?


1) формально оформление после интернет-заявки, но можно и без нее - все зависит от упорости куриц - главное, чтоб вы были новым клиентом
2) по уловиям кеш-бек 6 месю от даты открытия (в феврале была выплата)
3) обычная дебетка
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:35

Теж зацікавала New Card своїм кешбеком, але на сайті вказано що "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.".
Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:50

  miltador написав:Теж зацікавала New Card своїм кешбеком, але на сайті вказано що "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.".
Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?


походу свини весь бюджет акции высосали ) денег нет )
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

miltador написав:Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?

Так, 7 лютого, підключили на слідуючий день.
wilomik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:56

  IMPRINTER написав:
  miltador написав:Теж зацікавала New Card своїм кешбеком, але на сайті вказано що "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців.".
Хтось брав картку після 31.01 ? Підключили кешбек?


походу свини весь бюджет акции высосали ) денег нет )

наверное просто не обновили информацию на сайте , 13 февраля чел получил карту, ночью пришло смс о подключении к кешбеку
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто юзает Ашановскую карту
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/sp ... m_content=
2+2% КБ, без комиссий и вход и выход. Стоит брать или 50 тыс. лишняя креднагрузка просто?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:06

  ukrprom2014 написав:Кто юзает Ашановскую карту
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/sp ... m_content=
2+2% КБ, без комиссий и вход и выход. Стоит брать или 50 тыс. лишняя креднагрузка просто?

Если в Ашане бываете, то может иметь смысл.
*за снятие кредитных идет %% за пользование (со слов менеджера банки)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:38

- БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных (собственных и кредитных средств) в АО УКРСИББАНК
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:19

  greenozon написав:- БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных (собственных и кредитных средств) в АО УКРСИББАНК

Снятие бесплатное, но потом капают проценты за пользование кредитными (не пробовал, сообщили в банке). Свои снимаются бесплатно, есть лимиты на снятие.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:38

с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО

Сама не пробовала
    +50 грн
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vollena71
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