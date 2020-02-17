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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46

  vollena71 написав:с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО

Сама не пробовала

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Изменения выделили красным.
lel
 
Повідомлень: 2453
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  #<1 ... 770771772773
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