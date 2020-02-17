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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:16
Попробував, дає вивести до копійок включаючи комісію 0,00 ...код підтвердження не вводив, так як це не по свинськи
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:59
Подтверждаю, СЭП с нью-карты - без комиса, доходит за пару часов
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:36
Так, а толку на нью кард что-то лишнее держать?
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