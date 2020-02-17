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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
vollena71 написав:
с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО
Сама не пробовала
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:16
vollena71 написав:
с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО
Сама не пробовала
Попробував, дає вивести до копійок включаючи комісію 0,00 ...код підтвердження не вводив, так як це не по свинськи
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:59
Подтверждаю, СЭП с нью-карты - без комиса, доходит за пару часов
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:36
Так, а толку на нью кард что-то лишнее держать?
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:24
Дык в том то и смысл: нефих ту пятихатку мариновать до следующего месяца
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