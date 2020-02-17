RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46

  vollena71 написав:с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО

Сама не пробовала

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Изменения выделили красным.
lel
 
Повідомлень: 2454
З нами з: 10.12.13
Подякував: 966 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:16

  vollena71 написав:с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО

Сама не пробовала

Попробував, дає вивести до копійок включаючи комісію 0,00 ...код підтвердження не вводив, так як це не по свинськи
KVV
 
Повідомлень: 314
З нами з: 29.11.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:59

Подтверждаю, СЭП с нью-карты - без комиса, доходит за пару часов
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:36

Так, а толку на нью кард что-то лишнее держать?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 265
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:24

Дык в том то и смысл: нефих ту пятихатку мариновать до следующего месяца
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 770771772773
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, lel, omb, Rimlyanin1 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.