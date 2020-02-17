Изменения выделили красным.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46
Изменения выделили красным.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:16
Попробував, дає вивести до копійок включаючи комісію 0,00 ...код підтвердження не вводив, так як це не по свинськи
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:59
Подтверждаю, СЭП с нью-карты - без комиса, доходит за пару часов
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:36
Так, а толку на нью кард что-то лишнее держать?
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:24
Дык в том то и смысл: нефих ту пятихатку мариновать до следующего месяца
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:28
В Днепровском районе Запорожья ночью взорвали банкомат. Соответствующее видео опубликовали в сети, передает "ZаБор".
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 20 лют, 2020 08:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?
10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 20 лют, 2020 08:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
9800 платил. Больше просто не надо было. 10к это ведь потолок для кишмиша
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