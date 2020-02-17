УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46
vollena71 написав:
с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО
Сама не пробовала
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Изменения выделили красным.
lel
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:16
vollena71 написав:
с 17.02.2020 по NC
7.4.3 На рахунки, відкриті в інших банках: через UKRSIB online (СДБО)
- на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у комісію РКО
Сама не пробовала
Попробував, дає вивести до копійок включаючи комісію 0,00 ...код підтвердження не вводив, так як це не по свинськи
KVV
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:59
Подтверждаю, СЭП с нью-карты - без комиса, доходит за пару часов
mustbe
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:36
Так, а толку на нью кард что-то лишнее держать?
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:24
Дык в том то и смысл: нефих ту пятихатку мариновать до следующего месяца
mustbe
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:28
В Днепровском районе Запорожья ночью взорвали банкомат. Соответствующее видео опубликовали в сети, передает "ZаБор". http://zabor.zp.ua/www/content/poyavilo ... -zaporozhe
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 20 лют, 2020 08:23
А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?
10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?
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КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
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З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 129 раз.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 08:57
kreuz написав:
10к чи 15к ціляком виходило заплатити?
9800 платил. Больше просто не надо было. 10к это ведь потолок для кишмиша
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 50 грн. - по промокоду Бонус к депозиту - TKE87JR https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Додано: Чет 20 лют, 2020 09:46
Flamingo написав: kreuz написав:
10к чи 15к ціляком виходило заплатити?
9800 платил. Больше просто не надо было. 10к это ведь потолок для кишмиша
Розумію, але не хотів платіж розбивати...
Відкривай
КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
Повідомлень: 2247
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 129 раз.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:15
ukrprom2014 написав:
500 налили по обоим картам.
Смотрю что уже не хватает рук...
я перепрошую, друга родича або на одну особу дві карти можна?
Basilio2020
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