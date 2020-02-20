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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:40
Basilio2020
изучайте матчасть, батюшка! Нельзя!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55
kreuz написав:
А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?
10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?
10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.
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ol_zy
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