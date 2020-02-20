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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 771772773774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:40

Basilio2020

изучайте матчасть, батюшка! Нельзя!
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55

  kreuz написав:А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?

10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?

10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01

  ol_zy написав:
  kreuz написав:А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?

10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?

10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.

А мені платіж навіть на 3к не вдається зробити, хоч обидва ліміти 5к, але УкрСиббанк каже, що обов'язковий 3ds за цим платежем, а поля вводу для нього не з'являється взагалі, тоді платіж бракує.

Що робити? Чи може поле для вводу 3ds з'явитися, якщо увімкнути СМС?
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kreuz
 
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