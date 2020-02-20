Basilio2020
изучайте матчасть, батюшка! Нельзя!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01
А мені платіж навіть на 3к не вдається зробити, хоч обидва ліміти 5к, але УкрСиббанк каже, що обов'язковий 3ds за цим платежем, а поля вводу для нього не з'являється взагалі, тоді платіж бракує.
Що робити? Чи може поле для вводу 3ds з'явитися, якщо увімкнути СМС?
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