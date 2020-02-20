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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 771772773774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:40

Basilio2020

изучайте матчасть, батюшка! Нельзя!
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55

  kreuz написав:А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?

10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?

10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01

  ol_zy написав:
  kreuz написав:А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?

10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?

10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.

А мені платіж навіть на 3к не вдається зробити, хоч обидва ліміти 5к, але УкрСиббанк каже, що обов'язковий 3ds за цим платежем, а поля вводу для нього не з'являється взагалі, тоді платіж бракує.

Що робити? Чи може поле для вводу 3ds з'явитися, якщо увімкнути СМС?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

за додатком Сільпо цей банк компенсує ж кешбек?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11

  Basilio2020 написав:за додатком Сільпо цей банк компенсує ж кешбек?

Авжеж
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2259
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Подякував: 124 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:37

Basilio2020 если есть кишеня, то пик энд гоу, тоже компенсируется, но в нем не работает скидочная карта - непонятный элемент кишеневского жлобства
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 301
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

поражаюсь маразму банка! Моя жена получила ссылку на открытие карты с кешбеком 5% на инет покупки, ей перезвонили и назначили встречу! Она является клиентом банка 5 лет, причем 5 лет назад она положила на карту 3к долл и 10к грв и больше ничего не делала и в банк не приезжала) Явившись в банк ей сказали, что клиентам с действующими счетами такая карта не положена, и нужно закрыть счета, это будет 45 дней, и возможно потом ей дадут эту карту! Ау, где логика! Теперь мы забираем из банка деньги, кот там недвижимо лежали 5 лет (а процент вы знаете какой в укрсибе=0%), будем ждать 45 дней и пробовать получить карту с кешбеком, потому что карты без кешбека априори не интересуют
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55

nnallex карта создана для привлечения новых клиентов... бывает
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:nnallex карта создана для привлечения новых клиентов... бывает

Я считаю привлекать надо новых так, чтоб старые не забирали деньги и не сваливали


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nnallex
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