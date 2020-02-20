Basilio2020
изучайте матчасть, батюшка! Нельзя!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01
А мені платіж навіть на 3к не вдається зробити, хоч обидва ліміти 5к, але УкрСиббанк каже, що обов'язковий 3ds за цим платежем, а поля вводу для нього не з'являється взагалі, тоді платіж бракує.
Що робити? Чи може поле для вводу 3ds з'явитися, якщо увімкнути СМС?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
за додатком Сільпо цей банк компенсує ж кешбек?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:37
Basilio2020 если есть кишеня, то пик энд гоу, тоже компенсируется, но в нем не работает скидочная карта - непонятный элемент кишеневского жлобства
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
поражаюсь маразму банка! Моя жена получила ссылку на открытие карты с кешбеком 5% на инет покупки, ей перезвонили и назначили встречу! Она является клиентом банка 5 лет, причем 5 лет назад она положила на карту 3к долл и 10к грв и больше ничего не делала и в банк не приезжала) Явившись в банк ей сказали, что клиентам с действующими счетами такая карта не положена, и нужно закрыть счета, это будет 45 дней, и возможно потом ей дадут эту карту! Ау, где логика! Теперь мы забираем из банка деньги, кот там недвижимо лежали 5 лет (а процент вы знаете какой в укрсибе=0%), будем ждать 45 дней и пробовать получить карту с кешбеком, потому что карты без кешбека априори не интересуют
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55
nnallex карта создана для привлечения новых клиентов... бывает
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я считаю привлекать надо новых так, чтоб старые не забирали деньги и не сваливали
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